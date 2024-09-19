ケイコモエナ・どすこい母さん(@keikomoena)さんは、海外で育児をしています。ある日、いつもの公園でピクニックをしていたケイコモエナさんと子どもたち。するとお年寄りが近づいてきて「あなたはどこの国から来たの？」と声をかけられます。思いがけない質問に警戒していると、お年寄りがさらに意外な言葉をかけてきたのでした。 ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©ke