昨今、青少年の非行・犯罪をみて感じることは、我々の世代とは、ずいぶんと質が変わったことである。特殊詐欺の受け子や出し子、あるいは強盗という「闇バイト」はもとより、大麻、パパ活、スマホの代理購入や盗品売買などを見聞きすると、時代の変化を痛感する。短ラン、ボンタンを身に着けて他校と喧嘩したり、DCブランド（デザイナーズ・キャラクターブランド）の高い服を、バイトの掛け持ちで購入してディスコに行ってナンパし