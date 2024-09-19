写真はイメージです＝gettyimages スタンフォード大社会学部教授で同大アジア太平洋研究センタージャパンプログラム所長の筒井清輝教授と、ダートマス大学のチャールズ・クラブツリー助教授が中心になって、日本の社会、政治、経済などさまざまなテーマで行う世論調査、ジャパンバロメーター。インターネットを利用した調査で、対象は8000人超と日本最大級だ。2022年11月に行われたジェンダーやセクシュアリティーに関