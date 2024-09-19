台湾最大規模の同人イベント「Fancy Frontier 43」（以下、台湾FF）が、8月23日から25日にかけて台湾の台北花博・争艶館にて開催。台湾の同人イベントを盛り上げることを目的に催されているイベントで、台湾版「コミックマーケット」とも呼ばれている。連日多くの企業やポップカルチャー好きの方が参加しており、コスプレエリアではカメラマンによるコスプレイヤーの囲み撮影も多く見られた。「ENTAME next」では当日会場で注目を