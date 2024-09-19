「年内はクリスマスまでロケの日程が詰まっていますが、規模が大きくキャストも多いので予定がずれ込むことも珍しくありません。現場では朝ドラと掛け持ち状態の橋本環奈さんと、腰痛持ちのトヨエツさんの待ち時間も発生しています」（映画関係者）【写真】オールブラックの衣装で舞台に立つ綾野剛。他、すらりとした脚が際立つ豊川悦司、色気を隠しきれない姿も原生林が広がる中国地方の山中。そこに設置された大規模なセットで