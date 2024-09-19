このお話は、著者・ポジョ(@harupojo)さん一家が住宅を購入するまでの体験談が描かれています。息子の成長とともに、住宅購入を検討し始めました。ですが、ネットで調べるだけで、何も行動していませんでした。そんな中、マンションを購入した友人に「すぐに内見した」という話を聞きます。するとタイミングよく、いつも見ていた物件が大幅値下げしていて…。『半額一家、家を買う。』第5話をごらんください。