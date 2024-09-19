◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日東京・両国国技館）西前頭9枚目の欧勝馬（27＝鳴戸部屋）が明生（29＝立浪部屋）を破って勝ち越しを決めた。3敗勢で唯一白星を挙げ、数字上では優勝争いにも残った。今場所初めて幕内後半戦の土俵に登場して明生と対戦。立ち合い当たりながら左へ動き、右四つに組み止めて前に出ながら左上手投げを決めた。新入幕だった夏場所に続き、11日目で早くも勝ち越し。「8番では（番付が）そん