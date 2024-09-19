18日、ロシア西部トベリ州トロペツで爆発した弾薬庫の衛星画像（マクサー・テクノロジーズ提供、ロイター＝共同）【モスクワ共同】ウクライナ軍による無人機攻撃の影響でロシア西部トベリ州トロペツの弾薬庫が爆発、炎上したことに関連し、ノルウェーの地震研究機関「NORSAR」は18日、同日未明から朝にかけてトロペツ周辺で17回の地震を観測したと発表した。マグニチュード（M）は最大2.5で、爆発による衝撃規模の大きさを物語っ