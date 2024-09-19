レプリカの先陣を切る本気メーカーだけにGAGのデフォルメもさすが！ 1986年、世はまさにレプリカ全盛期。2スト250cc、4スト4気筒400ccは毎年フルモデルチェンジする勢いで、まさにメーカー間で死闘が繰り広げられていた。そんな緊張感が漂う状況に、いわばレプリカ時代をエスカレートさせた張本人でもあるスズキが、GAG（ギャグ）と命名した50ccのミニスポーツバイクをリリース。前