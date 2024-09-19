本日19日は、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本役で主演を務めるNetflixシリーズ『極悪女王』の配信開始日。作品に出演し、本日27才を迎える女優・唐田えりかは、インスタグラムアカウント「Netflix 極悪女王 唐田えりか」を7月17日に開設。当時ダンプ松本と共に活躍した女子プロレスのタッグチーム「クラッシュ・ギャルズ」・長与千種になりきった役作り