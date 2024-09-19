松岡茉優が主演を務め、田中みな実、滝沢カレンが共演するドラマ『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の最終回が19日の今夜放送される。【写真】見つめ合う西条（松岡茉優）と安達（白洲迅）『ギークス〜警察署の変人たち〜』最終回場面カット本作は、頭は切れるのに人間関係に難アリな警察署勤務の女ギークたちが、週末の井戸端会議で事件解決をスーパーアシストしてしまう、新感覚の“井戸端謎解