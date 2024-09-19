女優の北乃きい（３３）が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、雰囲気ガラリの姿を見せた。明るいヘアカラーは「Ｐｌａｔｉｎａｈｏｎｅｙｂｅｉｇｅ」という色だそうで、その姿をアップ。色白肌に溶け込むような金髪で、ニッコリとほほえんだ。フォロワーは「えーーー！新鮮！！似合ってます」「イメージが違う」と驚きながらも「ホント可愛（かわい）すぎます」「アイドル」「え？めちゃくちゃ似合ってて可愛すぎ