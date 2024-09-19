この漫画は書籍『【悲報】浮気女に慰謝料請求したら友達まで失いました』(原作：山吹いろ／漫画：ともを)の内容から一部を掲載しています（全8話）。 ■これまでのあらすじお金の使い道について、「後輩に貸した」と答える夫・真名斗に対し、「後輩って誰？」とさらに問い詰める亜里沙。すると、夫からはプライベートのことだから答えられないと返されることに。異変を感じた亜里沙は、最近残業や飲み会が増えていたことに気づき、