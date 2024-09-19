２３日投開票の立憲民主党代表選を巡り、時事通信が党所属国会議員の支持動向を聞き取り調査などで探ったところ、野田佳彦元首相（６７）が先行し、枝野幸男前代表（６０）が追う展開となっていることが分かった。地方議員らへのアンケート調査では泉健太代表（５０）を加えた３氏が拮抗（きっこう）した。両調査とも態度未定との回答が多く、情勢はなお流動的。いずれの候補も今のところ１回目の投票で過半数に達する勢いはな