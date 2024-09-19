【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比11銭円高ドル安の1ドル＝142円22〜32銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1113〜23ドル、158円20〜30銭。今後の日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢だった。米連邦準備制度理事会（FRB）による大幅利下げの発表後、一時的に円高ドル安が加速したが、その後はドルが買い戻された。