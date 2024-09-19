１９７４年８月のデビューから５０周年を迎えた男性３人組ロックバンド・ＴＨＥＡＬＦＥＥを特集する音楽特番「ＴＨＥＡＬＦＥＥ５０周年記念特番（仮）」（１１月３日、後７・００）がＢＳ−ＴＢＳで放送されることが１８日、分かった。番組では過去のアーカイブ映像を振り返るとともに、３人が結成の地である母校・明治学院大学を１０年ぶりに訪問。南こうせつや研ナオコら３人をよく知る人々をゲストに迎え、メンバー