韓国で2018～2019年に放送され、社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』の日本版リメイク『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）は、9月19日に放送される第8話から、いよいよ最終章に突入。第7話では、山田未久（田牧そら）が屋上から落下して大怪我を負うも、自分が未久の実の父親であることを知らない浅見英世（田辺誠一）は、VIPの子どものオペを優先し、未久を置き去