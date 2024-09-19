目白通りの千登世小橋から見た北側。都電荒川線の電車が坂を上り、奥の鬼子母神前停留場へ到着する（記者撮影）都電荒川線は三ノ輪橋（荒川区）―早稲田（新宿区）間の12.2kmを結ぶ。日中は6〜7分間隔で運行しており、沿線住民の生活を支える足となっている。東京都交通局は2017年から「東京さくらトラム」の愛称を付け、国内外から東京を訪れる観光客にもアピールする。その愛称の通り、渋沢栄一が邸宅を構えた飛鳥山など、沿線に