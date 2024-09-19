[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] ＼第1弾のラインアップをcheck／10月11日（金）限定発売｜「エクラン クチュール マルチユース パレット」￥20,900第1弾となる10月11日に発売となるのは、2つのメイクパレット。「エクラン クチュール マルチユース パレット」は、アイシャドウ5色、チーク2色、ルミナイザー2色が入り、思いのままのメイクアップをかなえます。華やかなシーンにも、秋冬の落ち着いたファッションにも