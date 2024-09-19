子育て中、1度は必ず悩まされるであろう、子どものイヤイヤ期。何を嫌がるかは子どもによってさまざまですが、“お風呂”を嫌がる子は多いのではないでしょうか。そんなお風呂イヤイヤな子どもが喜んでお風呂に入りたくなるお手軽ライフハックを、ある現役ママが考案しSNSを中心に注目を浴びています。そのライフハック「氷のバスボム」の作り方や、考案した経緯などについて話を聞きました。ゆみさん考案「氷のバスボム」現