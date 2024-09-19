青森県青森市と北海道函館市を結ぶ鉄道といえば、青函トンネルを走る北海道新幹線であるが、2024年からさかのぼること36年前までは、青函トンネルは存在していなかった。そこには、“鉄道路線の一部”として津軽海峡を航行する「青函連絡船（鉄道航路）」があった。明治以来の歴代天皇は、北海道へ渡っているが、青函連絡船の利用はあったのか、いつの時代から青函連絡船は就航していたのか。明治、大正、昭和の天皇と青函連絡船の