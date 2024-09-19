24-25シーズンのCLリーグフェーズ第1節でマンチェスター・シティはインテルと対戦。22-23シーズンCL決勝のカードが実現し、当時はシティが勝ってクラブ史上初のビッグイヤーを獲得している。シティは今回ホームチームでありながらユニフォームはフォースキットを選択。Oasisのノエル・ギャラガーと共同で制作され、インテル戦でお披露目となった。そんなシティが序盤主導権を握る。前半62%のポゼッション率が示すようにボールを保