自分より家族のことを優先！ そう考えて自分の健康は二の次になっていませんか？著者のやよいかめ氏は、2人の子どもたちと、転勤族の夫と幸せに暮らす主婦。鼻づまりがなかなか治らなかったので病院に行くと、鼻腔(びくう)がんと宣告された！ これからどうする？ その時家族は？ 手術は？ お金は？ 最悪の場合は？突然「がんサバイバー」となった主婦が、不安に怯えながらも家族や医療スタッフ、同じ立場の患者たちの支えで