札幌市東区できのう（2024年9月19日）乗用車と原付バイクの事故があり、原付バイクを運転していた60代の男性が、病院に運ばれました。男性は意識不明の重体です。事故があったのは札幌市東区北23条東23丁目の信号機がある交差点です。きのう（9月午後5時ごろ、西から東方向に直進していた原付バイクが、交差点を右折しようとしていた乗用車を避けようとして転倒しました。警察によりますと、この事故で原付バイクを運転していた60