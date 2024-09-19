キム・ヨナ、兵役中の夫とお忍びデート？夫婦で“時間差投稿”、ラブラブ結婚生活にファン注目【PHOTO】スポーツソウル日本版

フィギュア女王キム・ヨナ時間差投稿に注目集まる 兵役中の夫と韓屋デート

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • キム・ヨナの夫が最近、自身のInstagramを更新した
  • とある韓屋でのんびりと時間を過ごす姿が写っている数枚の写真を公開
  • 夫と休暇中の夫婦でデートをし、時間差で当時の写真を公開した
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