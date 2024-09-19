「電池革命」＆「クルマの乗り方改革」を提案するNINAとは近年、様々な企業から小型モビリティが登場しています。その中で学生達の熱い戦いが繰り広げられる「学生フォーミュラ2024」には、1人乗りの小型モビリティが展示されていました。「電池革命」＆「クルマの乗り方改革」を提案するNINAとは公益社団法人 自動車技術会が主催する学生フォーミュラは、学生達が自ら構想・設計・製作した車両で競技に参加して「ものづく