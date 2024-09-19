高市氏の急上昇で「ヤバイ、このままでは決選投票にも残れないんじゃないか」と真っ青な顔で話すのは、自民党総裁選で小泉進次郎氏の推薦人となっているX議員だ。9月27日に決まる、自民党の次期総裁。「最も総理の椅子に近い」という「大本命」の小泉氏がここにきて「失速」しつつある。9月6日の出馬会見では「決着をつける。1年以内に改革を断行」と歯切れのいい言葉を発した小泉氏は、その後、銀座、横浜で街頭演説を行うと黒山