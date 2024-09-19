自民党総裁選の候補者の一人である石破茂氏だが、かねてから「飲みに行っても楽しくない」と元議員らが証言していた。そんな石破氏と比較して、元衆議院議員の宮崎謙介氏が安倍晋三元総理にまつわる“飲み会エピソード”を紹介した。【映像】宮崎氏が政界の飲み会エピソードを語る（実際の映像）元東京都知事の舛添要一氏は改めて、石破氏を「メシ食ってて面白くない」と評する。政治において「（飲み会でのコミュニケーション