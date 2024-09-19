国際図書館連盟（IFLA）はこのほど、2024年度公共図書館賞の入選リストを発表し、北京市通州区にある北京城市図書館が入選した。中国新聞網が伝えた。同図書館はオープンから8カ月で来館者数が279万人を突破。利用者の平均滞在時間は2時間半で、約10％が6時間半以上となっている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）