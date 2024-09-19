通算864試合出場、PO出場経験のない現役選手では最多の出場試合数【MLB】マーリンズ ー ドジャース（日本時間19日・マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地・マーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。ドジャースが勝利し、メッツとブレーブスが敗れれば、自身初のポストシーズン進出が決まる。悲願のPO切符がいよいよ近づいてきた。大谷はエンゼルス時代の2018年から通算864試合に出場。MLB