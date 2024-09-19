【欧州CLリーグフェーズ第1節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 0-0(前半0-0)インテル<警告>[マ]ルベン・ディアス(33分)└2季前の決勝カード再現はスコアレスドロー…プレミア王者マンC、セリエA王者インテルともに譲らず