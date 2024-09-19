[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節 マンチェスター・C 0-0 インテル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節2日目が18日に開催され、マンチェスター・シティ(イングランド)とインテル(イタリア)が対戦し、0-0で引き分けた。10月1日の第2節でマンチェスター・Cはスロバン・ブラチスラバ(スロバキア)、インテルはレッドスター(セルビア)と対戦する。プレミアリーグ王者のマンチェスター・CとセリエA王者のインテ