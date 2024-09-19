新型コロナの公的融資をめぐって無登録で仲介した疑いで、独立行政法人の元理事ら3人が逮捕されました。独立行政法人「福祉医療機構」元理事でみずほ銀行元役員の三浦由博容疑者（67）とコンサル会社社長の北村隆史容疑者（62）ら3人は、福祉医療機構がコロナ禍で経営難の医療法人などに行う新型コロナ対策の公的融資を無登録で仲介した疑いが持たれています。三浦容疑者は、元理事の立場を悪用して「口利きをすれば確実に融資を受