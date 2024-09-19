アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）は、およそ4年半ぶりに政策金利の引き下げを決定しました。ニューヨークから報告です。（親松聖記者報告）大きな転換点を迎えたアメリカの金融政策。FRBが選んだのは、0.5％の大幅な利下げでした。FRBパウエル議長「経済政策を適切に再構築したうえで、労働市場が安定的な成長のもとで力強さを見せ、インフレが持続的に2％に落ち着くだろうという我々の自信が大きくなったため、今回の決