気象台は、午前6時27分に、洪水警報を糸魚川市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を糸魚川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・糸魚川市に発表中越、上越では、19日夕方まで土砂災害に、19日昼前まで河川の増水に警戒してください。下越、中越、上越では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日