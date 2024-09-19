女優の森七菜が18日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露するとファンから「可愛すぎる」の声が相次いでいる。【写真】自撮りがかわいさ爆発の森七菜森がブーツの絵文字をつけて投稿したのは、ハイアングルの自撮りショット。写真には、ブーツを履いてデニムのトップスを身に付けた森の憂いを帯びた表情が収められており、カメラを見つめる様子が美しい。彼女の美貌に魅了されたファンからは「はぁ〜可愛すぎるー」「か