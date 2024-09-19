大谷の今季中の投手復帰は、やはり無謀なプランだと言わざるを得ないだろう(C)Getty Images今季、選手の故障に泣かされているドジャースは、ポストシーズン出場が有力視されながらも、離脱者が相次ぐ投手陣への不安が膨らみ続けている。回復が待たれていたタイラー・グラスノーの復帰が困難となったことも報じられ、より一層、この先の戦いにおける投手の駒不足に頭を悩ませる状況となった。【動画】2階席へ豪快弾！大谷翔平が48