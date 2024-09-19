気象台は、午前6時16分に、大雨警報（土砂災害）を富山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市に発表東部では、19日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害19日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm