JRAは、アンドレアシュ・シュタルケ騎手に対し、短期騎手免許を交付したことを発表した。●アンドレアシュ・シュタルケ騎手免許期間：9月21日（土）〜11月8日（金）身元引受調教師：池江泰寿（栗東）契約馬主：有限会社社台レースホース【ゆきやなぎ賞】大魔神所有のヴァルコスが2勝目ドイツのトップジョッキープロフィール：1974年1月4日ドイツ生まれ身長170cm体重54kg1989年ドイツ騎手免許取得2022年シーズン成績298戦71