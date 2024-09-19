◆ 「本当に頼もしいですよね」巨人がDeNAと引き分け。勝ち切れなかったものの、優勝マジック「9」が点灯した。巨人はDeNA先発のアンドレ・ジャクソンから初回、丸佳浩の先頭打者弾で幸先よく先制。巨人先発のフォスター・グリフィンは5回まで被安打2で無失点と好投しながらも、6回に牧秀悟にソロを浴び同点に追いつかれた。さらに8回に投入したアルベルト・バルドナードは制球が定まらず、二死満塁から宮粼敏郎に押し出