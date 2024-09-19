女優の伊藤沙莉（30歳）が、9月18日に放送された特別番組「虎に翼×米津玄師 スペシャル」（NHK）に出演。連続テレビ小説「虎に翼」で思い出に残るシーンについて語った。朝ドラ「虎に翼」の“女子部”のメンバーである伊藤沙莉、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、ハ・ヨンスが座談会を行うことに（※玉役の羽瀬川なぎは体調不良で欠席）。「虎に翼」で思い出に残るシーンとして、伊藤が、羽瀬川演じる玉が、桜井演じる涼子に思いを