サッカーの１９９０年イタリアＷ杯得点王で、Ｊ１磐田でもプレーした元イタリア代表ＦＷのサルヴァトーレ・スキラッチ氏が死去した。５９歳だった。かつて所属したイタリア１部ユベントスなどが１８日、発表した。イタリア公共放送「Ｒａｉ」など複数メディアによると、スキラッチ氏は数年前に大腸がんと診断され、闘病生活を送っていた。今月初めにパレルモ市内の病院に入院、重篤な状態が続いていた中で、５９歳の若さで逝去