ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは、バレーボールの元女子日本代表・栗原恵さんが１８日に自身のＳＮＳで結婚＆妊娠を発表したことを伝えた。お相手は写真家でモデルの大越光貴さんで「おめでとうございます」と祝福した。さらに栗原さんと自身が番組で水球にチャレンジした時の写真を公開していた。