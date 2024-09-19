人民銀行前総裁、ついにデフレ圧力を認める9月9日、中国国家統計局は今年8月の生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）の両方を公表した。生産者物価指数とは、生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を調査・算出した経済指標であって、つまり生産者の出荷価格に関する物価指数だ。一般的に言えばそれが上がるほど生産者（企業）の儲けが多く、景気がよくなっていることの現れである。逆に、PPIが下がることはデ