プロ野球パ・リーグは18日、3試合が行われました。2位・日本ハムは首位・ソフトバンクと対戦。日本ハムは犠牲フライやゴロの間に得点を重ねると、レイエス選手にはソロHRが生まれます。援護を受けた日本ハムの先発・伊藤大海投手は、各回ランナーを背負うも要所を抑えソフトバンク打線相手に無失点。9回135球の力投で完封勝利を収めました。4位・楽天は3位・ロッテと対戦。両チーム無得点で迎えた3回に犠牲フライなどで楽天が先制