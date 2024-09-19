観光地で「シャコタン」車が歩行者スレスレの蛇行運転 北海道・函館FNNプライムオンライン

観光地で「シャコタン」車が歩行者スレスレの蛇行運転 北海道・函館

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 北海道・函館市の人気観光地で、危険な蛇行運転を繰り返していた車
  • 車道や歩道をお構いなしに我が物顔で蛇行運転する黒い車だったという
  • 専門家は、こうした車の改造は違法にあたる可能性があると指摘した
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