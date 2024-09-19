［１８日ロイター］ - １１月の米大統領選を戦う民主党候補のハリス副大統領は１８日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ決定を歓迎し、今後も物価押し下げに注力すると述べた。ハリス氏は声明で「多くの中間層や労働者層の過程にとり、物価はなお高すぎると認識している」と述べた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７─１８日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を