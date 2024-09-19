ドル円、大きく下に往って来いの展開ＦＲＢは大幅利下げパウエル議長は急がない姿勢を強調＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は大きく下に往って来いの展開が見られている。午後にＦＯＭＣの結果が公表され０．５０％ポイントの大幅利下げとなった。発表直後のドル円は１４２円ちょうど付近から１４０．５０円まで急速に下落。ただ、パウエル議長の会見が始まると今度はその下げを急速に取り戻し１４２円台半ば