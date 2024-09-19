自民党支持の保守層にとって「安倍家」のブランドは格別の意味を持つ。故・安倍晋三元首相が前回の自民党総裁選で支持したのは高市早苗経済安保相（63）。だが今回、安倍ファミリーが支援に回るのは小林鷹之前経済安保相（49）だった。＊＊＊【写真をみる】「メッチャ美人！」の声続々対抗馬・石破氏が大学時代に“一目ぼれ”した妻・佳子さんの秘蔵写真サナエあれば、憂いなし。今月9日、そんなキャッチコピーを掲げて高