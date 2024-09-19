長崎・松浦市議会議員への名誉毀損容疑誰もが「消えた」と思っていた暴力団組長の名が急遽浮上している。1985年に4代目山口組の竹中正久組長らを射殺した疑いで指名手配されていた男が名誉毀損容疑で長崎県警に逮捕されていたことが分かったのだ。「山一抗争」の最終局面に登場した男が時効を経て、およそ40年にわたって逃げ続けられた理由についてレポートする。【写真12枚】事件を伝える当時の「週刊新潮」と「FOCUS」の誌面。